Turismo: Alghero meta sempre al top, ma urgono più servizi e hotel |video

ALGHERO – Ottimo esordio per il Nautic Event Sardegna. Una spinta per un settore primario come la nautica e portualità che si attendeva da tempo. Tra i presenti, ovviamente, anche l’assessore al Turismo del Comune di Alghero Alessandro Cocco a cui abbiamo chiesto un commento non solo sull’evento targato Assonautica, Porto di Alghero e Amministrazione Conoci, ma anche sull’andamento del settore da lui rappresentato. La scorsa, in uscita dalla terribile pandemia, è stata una stagione record, quella in arrivo pare lo sarà altrettanto. Dunque un periodo d’oro per arrivi e presenze. Non solo per Alghero, ma per l’intera Sardegna e in Italia in generale. Questo per diversi motivi legati anche alle criticità geopolitiche di diverse zone delle Mondo.

Detto questo, non tutto è oro quello che luccica. Nel senso che se Alghero resta una delle mete più apprezzate e se tanto si è fatto e si sta facendo, è necessario implementare i servizi a partire dalle strutture ricettive anche per creare maggiori ricadute economiche ed occupazionali utili a resistere e stare al passo con territori che stanno viaggiando a velocità importanti. Su questo e altri aspetti abbiamo raccolto le parole dell’assessore di Fratelli d’Italia Alessandro Cocco.