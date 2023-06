Silvio Berlusconi è morto, si chiude un importante ciclo

ALGHERO – Silvio Berlusconi è morto. La notizia è arrivata dall’ospedale San Raffaele di Milano pochi minuti fa. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni. Berlusconi era tornato al San Raffaele lo scorso venerdì, dopo un lungo ricovero terminato poche settimane fa, a causa di una polmonite e di una forma di leucemia. In mattinata, il fratello Paolo e i figli erano accorsi in ospedale, dove già si trovava Marta Fascina.

Una giornata che resterà nella storia della Repubblica Italiana vista l’importanza che ha ricoperto Berlusconi non solo dal punto di vista politico ma anche imprenditoriale essendo stato uno dei più grandi operatori in ambito privato (nello sport, col Milan, e nella comunicazione con Mediaset), oltre che, come noto, più volte Primo Ministro e apprezzato leader politico di caratura internazionale.