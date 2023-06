Addio Berlusconi, le prime parole di Marco Tedde

ALGHERO – “Da oggi la politica del Belpaese si dividerà fra il “prima e dopo Berlusconi”. Con la dolorosa scomparsa di Silvio Berlusconi si chiude un pezzo importante della storia recente dell’Italia. E’ stato il più longevo Presidente del Consiglio. Rivestì la carica 4 volte per 3339 giorni.

Per cinquant’anni il Presidente Berlusconi ha caratterizzato l’economia italiana e per trenta anni ha rivoluzionato la politica, unendo le forze liberali e popolari con quelle conservatrici, con una visione nuova e diversa del futuro del Paese. Sdoganando la destra e letteralmente inventando il centro destra liberale, capace di avviare profonde riforme. Da oggi la politica del Belpaese si dividerà fra il “prima e dopo Berlusconi”.

Dopo il lutto e il dolore verrà avviata una profonda riflessione sul suo dinamismo, sulla sua intelligenza politica e imprenditoriale e sulle sue intuizioni. Riflessione che sarà capace di valorizzare il suo ruolo cardine nell’economia e nella politica italiana degli ultimi decenni, sfrondandolo dalle valutazioni di parte.

Con Forza Italia Alghero ci stringiamo attorno ai familiari e stiamo al fianco dei vertici del partito che saranno impegnati in uno sforzo immane per recuperare le energie politiche che il presidente Berlusconi ha portato via con se”.

Marco Tedde, già Sindaco e consigliere regionale di Forza Italia