“Tributi, basta polemiche: chi vuole, può già adesso rateizzare il debito”

ALGHERO – “La Secal intende smorzare i toni di una polemica inutile e dannosa, in quanto, ad oggi la rottamazione dei debiti tributari degli enti locali non è in vigore.

La società in accordo con il Comune sta predisponendo i dati e le proiezioni necessarie all’Ente per fare le valutazioni e prendere le decisioni necessarie. Tuttavia al momento a nostra informazione nessun Comune ha ancora attivato la procedura, tanto è vero che anche le case software non hanno ancora messo a disposizione gli applicativi necessari per poter procedere con la pratica.

Per quanto riguarda l’invio di atti/avvisi/fermi amministrativi ecc., sono la normale operatività di una società tornata pianamente nelle sue funzioni. Tali atti sono dovuti all’encomiabile lavoro dei dipendenti della Secal che in quest’ultimo anno sono riusciti a rilanciare una società che per troppo tempo era a dir poco in affanno.

Si intende infine precisare che nelle more della decisione sull’adozione della rottamazione e sul perimetro di applicazione, i contribuenti che hanno ricevuto avvisi o altri atti possono procedere con delle istanze di rateazione, che al momento opportuno, se ci saranno i requisiti confluiranno nella rottamazione”.

Consiglio di Amministrazione, Secal (Comune di Alghero)