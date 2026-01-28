“Sassari città insicura, la misura è davvero colma”

ALGHERO – “La misura è davvero colma. I sassaresi sono ormai esasperati da una situazione che sta creando insicurezza in città. Questo è quanto afferma in comunicato stampa il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sassari Pietro Pedoni. E non si tratta solo del famigerato e ormai tristemente citato centro storico – specifica Pedoni -ma gli episodi si ripetono in tutta la città borgate comprese. Auto incendiate, risse, spaccio, episodi di microcriminalità, il bollettino che racconta di episodi quotidiani e che riempiono le cronache cittadine.

“Per questo motivo – spiega il rappresentante del partito di Giorgia Meloni in consiglio comunale – il primo di gennaio ho depositato un’interrogazione, l’ennesima, su una situazione che in città non è più sopportabile”. “Nel dispositivo presentato – specifica- si chiede se siano previsti nell’immediato, incontri con il comitato per l’ordine e la sicurezza, per monitorare la situazione e quali siano le iniziative che si intendono mettere in campo per contrastare tali episodi”. “Si chiede inoltre – continua Pedoni – se sono allo studio interventi di promozione sociale ed educativa, in sinergia con associazioni o scuole, per il maggior coinvolgimento e attenzione al fenomeno”.

L’ultimo episodio riportato dalle cronache, quello avvenuto al centro storico nella serata del 23 gennaio, con due nigeriani che si sono resi protagonisti della solita rissa a colpi di bottiglia, creando scompiglio e paura tra i negozianti e gli abitanti del quartiere.

Per questo motivo – conclude il consigliere Pedoni- ci auguriamo che al più presto si discuta in aula la mia interrogazione, per confrontarci su quali soluzioni adottare non più solo per arginare, ma piuttosto per risolvere in maniera definitiva una situazione e dei fenomeni criminali, che i cittadini sassaresi ormai non sopportano più”.

Pietro Pedoni, consigliere comunale Fdi Sassari