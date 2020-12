Tragedia in Sardegna, Vigile del Fuoco muore folgorato

SASSARI – Durante un intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica a Nulvi, nel sassarese, ha perso la vita Tonello Scanu, 54 anni, vicecoordinatore del comando provinciale dei vigili del fuoco di Sassari. L’uomo sarebbe rimasto folgorato da un cavo dell’alta tensione staccatosi a causa del forte vento che sta sferzando il Sassarese in queste ore. Sulla vicenda è stata aperta formalmente un’inchiesta. Una disgrazia che suscita un grande dolore, rimarcando ancora una volta il quotidiano sacrificio di coloro i quali lavorano alla tutela del territorio e alla salvaguardia di vite umane e che a tale scopo mettono a repentaglio la propria incolumità. La mia vicinanza e il mio cordoglio ai familiari della vittima colpiti da questa immensa tragedia.