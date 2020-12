Maltempo, Coc operativo: coordinamento di Montis

ALGHERO – Il Centro Operativo Comunale operativo in questi due giorni di allerta meteo. All’avviso relativo al pericolo derivante dal forte vento si aggiunge l’allerta per il rischio idraulico per temporali. La sala operativa comunale del Comune di Alghero prosegue nel monitoraggio del territorio in osservanza degli avvisi della Protezione Civile regionale. Corsi d’acqua, fiumi, canali urbani, zone sensibili, il presidio e il controllo è attivo per le funzioni base e per la prevenzione, come previsto dal Piano della Protezione Civile.

Attività ininterrotta da parte della Polizia Locale con il coinvolgimento della Compagnia Barracellare, delle associazioni di volontariato della Protezione Civile. L’attività prosegue sotto coordinamento dell’Assessore all’Ambiente Andrea Montis. Alcuni tratti particolarmente sensibili dei corsi d’acqua a rischio esondazione sono tenuti sotto controllo. In località Monte Agnese, nella strada vicinale Salto Don Peppino, è stata chiuso il tratto di strada interessato dall’attraversamento del Rio Calvia. Il livello dell’acqua ha raggiunto e superato di circa 50 cm le griglie poste sull’attraversamento stradale. Sotto controllo anche i corsi d’acqua in località Monte Ricciu e nella borgata di Sa Segada, in prossimità dell’attraversamento del Rio Filibertu.