Chiude l’anno-Covid, crisi e misure: parla il dott. Spirito

ALGHERO – L’anno al termine, dal punto di vista economico, è stato il più duro dal dopo-guerra ad oggi. Un vero disastro. Per questo si sono rese necessarie misure che raramente nella storia della Repubblica Italiana sono state prese. Ciò per sostenere le varie categorie sociali che si sono trovate in estrema difficoltà con un aumento della povertà che sta travolgendo diversi comparti. La speranza, oltre che nelle azioni che ancora saranno messe in atto dagli Enti Pubblici, è nel vaccino che sta iniziando ad essere diffuso tra la popolazione. Ma, nel frattempo, come detto, dobbiamo per forza affidarsi alle “iniezioni” di denari che spettano dal Governo centrale a quelli locali.

Col dottore commercialista algherese Marco Spirito abbiamo avviato una serie di interviste già col primo lockdown proprio per commentare le varie misure (tra cui i vari bonus, le ultime come il bando R-Esisto, vari bonus, etc) e dare anche dei suggerimenti utili alle persone. Continuiamo anche alla fine di questo terribile 2020 e pure nelle prossime settimane per un servizio ritenuto dai lettori molto utile.