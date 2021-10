ALGHERO – Dramma ad Alghero. All’interno di un ristorante del centro storico, nella serata di ieri, è stato ritrovato il corpo senza vita di una persona. Si tratta del 41enne, titolare dell’attività commerciale, da tempo residente nel comune catalano. Non sono ancora chiare le cause del decesso. Sul posto, oltre al personale del 118 e al medico legale, sono giunti gli agenti di Polizia del Commissariato che hanno registrato testimonianze ed evidenze per ricostruire quanto accaduto.