Continuità, integrazione per Ita. Volotea ricorre al Tar

CAGLIARI – L’Assessorato dei Trasporti ha chiesto un’integrazione della documentazione fornita da Ita, da presentare entro la mattinata di domani giovedì 7 ottobre. In seguito all’esame della documentazione, l’amministrazione assumerà le decisioni conseguenti in merito alla procedura di affidamento del servizio di continuità territoriale per la Sardegna. Nel frattempo Volotea, altra compagnia che ha partecipato al bando sulla continuità, ha inoltrato un ricorso al Tar per la mancata accettazione (per carenza di documenti) della loro proposta.