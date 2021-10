Hub Ryanair? Plauso a F2i, ma c’è tanto da fare | video

ALGHERO – Resta in primo piano, e non potrebbe essere altrimenti, la notizia di un’eventuale ritorno in forze di Ryanair ad Alghero. Negli anni ci sono stati differenti sentimenti verso il vettore irlandese ma, alla luce degli accadimenti nel mondo del trasporto aereo e del primato mantenuto proprio dalla compagnia di O’ Leary, vedere all’orizzonte la possibilità che ci sia (nuovamente) una base nella Riviera del Corallo non può che essere un’importante notizia che merita di essere commentata da alcuni degli attori principali del territorio. E ciò anche per il presente e futuro dell’Aeroporto che deve, obbligatoriamente, trovare maggiori connessioni con Alghero e sua area di riferimento con anche delle azioni di marketing e comunicazione più presenti ed efficaci. E’ di questo avviso anche Enrico Daga (Confesercenti Nord Sardegna) che, tessendo giustamente le lodi di F2i, ricorda quanto sia necessario che ci si attivi e prepari ad una “nuova fase” di rinascita dello scalo.