Barracelli, l’opposizione incalza l’Amministrazione

ALGHERO – I Consiglieri comunali dei gruppi consiliari di minoranza Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune, PD e M5Stelle hanno protocollato in Comune la richiesta di convocazione urgente del consiglio comunale. “Chiediamo, infatti, che si convochi celermente un seduta di consiglio, ponendo come primo punto all’odg la designazione del Capitano della Compagnia Barracellare”, cosi i consiglieri di minoranza e ancora “considerato che, a causa dei dissidi interni alla maggioranza, la Compagnia Barracellare attende da quasi un anno che il consiglio comunale si pronunci sull’elezione del Capitano che guiderà la compagnia per il prossimo triennio, non risulta più rinviabile la designazione di un Comandante che possa operare con il mandato pieno del consiglio e non in un perpetuo regime di proroga”.