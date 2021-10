Auto elettriche, treno a idrogeno: mobilità più green |video

ALGHERO – Nuove auto elettriche, ma non solo. Questa matti a giovedì 7 ottobre, alle ore 10.00, in Piazza Porta Terra, alla presenza del Sindaco e dell’Assessore all’Urbanistica e Viabilità, sono state consegnate al Comune di Alghero 7 veicoli elettrici che saranno destinate ai servizi di pubblica utilità. “Le auto entrano nelle disponibilità del Comune di Alghero grazie a risorse provenienti dal bando regionale Smart City, nell’ambito di un progetto della Rete Metropolitana del Nord Sardegna”, ha fatto sapere l’assessore alla Mobilità Emiliano Piras. Il Sindaco Conoci, oltre che annunciare il prossimo arrivo di altri mezzi di questo tipo, si è soffermato sull’importante notizia dei 140milioni di euro destinati al collegamento su ferro a idrogeno che unirà Alghero, Aeroporto e poi anche Sassari. “Un importante tassello messo in atto dalla Rete Metropolitana”.