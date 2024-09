Tragedia ad Alghero, incidente mortale per un 15enne. E’ emergenza per strade in agro e campagne

ALGHERO – Tragedia ad Alghero. Un 15 enne ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto lungo l’arteria che collega l’area cittadina della Pietraia, a ridosso della stazione, con il nucleo abitativo dell’agro di Punto Moro e di Ungias Galantè.

Il ragazzo viaggiava su uno scooter quando nella serata di ieri, pare si sia scontrato con una Ape (moto carrozzella a tre ruote). L’impatto è stato piuttosto forte e dopo la caduta il 15enne avrebbe riportato ferite cosi gravi che gli hanno causato la morte. E questo nonostante, così è stato riferito, l’arrivo immediato dei soccorsi in particolare dell’ambulanza medicalizzata. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Alghero giunti per effettuare i rilievi del caso e gli stessi militari stanno conducendo un’indagine per definire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

A prescindere dai precisi accadimenti è oramai cosa nota a tutti la pericolosità delle strade periferiche di Alghero col suo agro che è sempre più abitato con anche diverse strutture ricettive del tipo b&b e tante persone che vi transitano, pure nelle ore serali e notturne, perfino a piedi, senza che ci sia alcuna illuminazione oltre che segnaletica orizzontale e tanto meno marciapiedi. Un’altra questione di primaria importanza che vede zone del territorio comunale urbanizzate in maniera sempre più copiosa (vedi Punta Moro, Sa Londra, Sant’Anna, etc) che però necessitano di maggiori servizi. Perchè si, va bene la “fibra” per internet, ma se è tutto al buio e pure senza acqua corrente, siamo sempre fermi allo scorso secolo con, purtroppo, la probabilità che poi accadano drammatici accadimenti.