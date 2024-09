600mila euro per verde, strade, Puc e trafffico. Daga: “Precisa visione del futuro per anticipare problemi e soluzioni”

ALGHERO – Potature, verifica della stabilità delle piante, nuove piantumazioni, riparazione delle buche stradali, avvio dell’iter verso la definizione del Piano Urbanistico Comunale e del Traffico: sono solo alcuni degli interventi che l’Amministrazione Cacciotto attuerà nei prossimi mesi grazie alla variazione di bilancio approvata oggi in aula. “Si tratta di un’importante operazione che ci permetterà di rinnovare la città in maniera concreta e significativa, con un’attenzione particolare alle manutenzioni, all’urbanistica e allo sviluppo locale”, commenta il primo cittadino, “Il nostro obiettivo è quello di lavorare con una programmazione puntuale, che sia sinonimo di una precisa visione del futuro e ci consenta di anticipare problemi e relative soluzioni”.

Con 15 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti, la maggioranza ha approvato la proposta di deliberazione n. 72 che, non solo prevede un investimento di 600 mila euro tra manutenzioni del verde e del manto stradale, ma pone anche l’attenzione alle iniziative di valorizzazione delle produzioni locali, al completamento del Parco Caragol, agli eventi culturali, alle manifestazioni sportive e alla riattivazione dei percorsi propedeutici all’approvazione del PUC, attraverso un percorso di partecipazione condiviso e lo studio del patrimonio residenziale cittadino.

“Questa variazione è frutto di un lavoro congiunto tra i componenti di giunta e maggioranza, e in particolare di un attento ascolto della cittadinanza” aggiunge l’assessore alle Finanze Enrico Daga, “Accogliamo ogni giorno le istanze delle persone con la consapevolezza che c’è ancora tanto da fare per la nostra città, ma cominciamo da qui, da interventi mirati e ambiziosi, che siano il primo passo per far crescere Alghero e renderla attrattiva tutto l’anno sia per i residenti che per i turisti”.

Nella seduta del Consiglio è stata approvata all’unanimità anche una variazione che prevedeva entrate finanziarie da altri enti e il bilancio consolidato dell’ente, che certifica la situazione finanziaria del Comune insieme con le sue partecipate.