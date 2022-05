Traffico di ketamina, arresti in Sardegna

CAGLIARI – Dall’alba di oggi 9 maggio i Carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, insieme ai colleghi delle stazioni competenti per territorio, dei Cacciatori di Sardegna e del Nucleo elicotteri di Elmas, stanno eseguendo 17 misure di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, in particolare nella città e nella provincia di Cagliari e anche ad Oristano e a Siena. Si tratta di un’indagine relativa a traffico di stupefacenti in particolare di ketamina. Le attività dei militari sono ancora in corso.