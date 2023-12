Tour del Presidente Pais tra le realtà produttive, avvio con Abinsula

SASSARI – “Oggi ho fatto visita ad una realtà ad altissimo valore tecnologico e informatico tra le più importanti d’Italia. Si chiama Abinsula e nasce dall’intuizione visionaria di Pierluigi Pinna, 10 anni fa ha avuto il coraggio di lasciare la Ferrari dove lavorava, per scommettere sua Sardegna e sulle capacità dei sardi”. Cosi il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais che ha avviato una serie di visite nelle realtà produttive del territorio. Sia quelle più importanti sia quelle meno note ma sempre importanti per il tessuto economico del territorio.

“Oggi Abinsula è un mondo tecnologico che impiega 200 sardi, perlopiù ingegneri, fisici, matematici e informatici, capaci di sviluppare software e produrre hardware per collaborazioni con le più grandi aziende mondiali in campo automobilistico, agricolo e in tutti i settori in cui c’è bisogno di tecnologia.

Tra le più importanti collaborazioni con Ferrari, FCA, BMW, VW, Giugiaro, Iveco e molti altri.

Ma tanti sono i settori in cui ha aperto nuove startup, tra cui la gloriosa Torres Calcio… quindi non solo tecnologia ma anche tanto cuore. Rossoblu”

“Sono ammirato e orgoglioso di questa realtà che è partita da Sassari, che oggi ha sedi a Cagliari, Torino, Reggio Emilia e Barcellona, ma la cui attività si proietta a livello mondiale. Davvero complimenti”.