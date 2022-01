Torre spogliata dall’Albero di corallo, “Luce fu” (forse) trasloca

ALGHERO – Un’installazione divenuta uno dei simboli di Alghero, almeno per tanti turisti, vicini e lontani, che, una volta giunti nella Riviera del Corallo, non potevano esimersi dal fotografarla. Ed invece, per decisione della Soprintendenza “l’albero di corallo” presente sulla Torre di San Giovanni non può continuare ad esistere. Dalla Fondazione Alghero si informa che l’organismo con sede e a Sassari “ritiene che l’installazione debba avere carattere di stretta temporaneità, in quanto non permetta di apprezzare e valorizzare nel giusto modo la Torre, motivo per cui sarà smontata, in attesa che possa essere riproposta in angoli diversi del centro storico”.

L’opera ideata e progettata dal flower designer Tonino Serra e realizzata con la preziosa collaborazione del Liceo Artistico F. Costantino di Alghero ha rappresentato un formidabile richiamo che ha permesso di veicolare l’immagine della città e della Riviera del Corallo ben oltre i confini nazionali. Fondazione Alghero e Amministrazione, nell’ottica di una fattiva collaborazione, hanno già avviato tutte le interlocuzioni al fine di individuare, col contributo dei cittadini ed in stretta sinergia con i competenti uffici dei Beni Culturali, nuovi ed idonei spazi dove poter riproporre e rilanciare progetti artistici di qualità.