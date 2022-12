Tonara, due giornate dedicate al poeta Peppino Mereu

TONARA – Tra gli artisti sardi più significativi e apprezzati nell’Isola e non solo, Peppino Mereu nacque a Tonara il 14 gennaio 1872 e morì, sempre a Tonara, l’11 marzo 1901. Per ricordare il grande poeta, autore di “Nanneddu meu”, il Coro Polifonico Femminile “Tonara”, composto da venti donne fortemente legate alle proprie tradizioni, ha organizzato anche quest’anno, con il patrocinio del Comune, grazie ai contributi della Legge regionale 7 e al sostegno del BIM Taloro, due giornate di musica, arte e cultura.

Il paese che gli ha dato i natali ha ispirato gran parte della sua produzione letteraria, ancor oggi fortemente attuale. La sua è una poesia di denuncia e di impegno sociale, di speranza per un mondo nuovo in cui tutti gli uomini possano essere liberi, uguali e fratelli.

“Sarà un’occasione per far conoscere la cultura musicale del nostro territorio ai visitatori”, spiega Caterina Carboni, presidente del Coro Polifonico.

Il 7 dicembre, alle ore 18:30, al Pala Tenda in via Gallura, si terrà un grande concerto di cori che vedrà la partecipazione del Coro Polifonico Femminile “Tonara”, diretto da Giovanna Demurtas, del Coro Polifonico Peppinu Mereu di Tonara, diretto da Gianni Garau, del Coro Vohes de Onne, diretto da Sandro Pisano, del Coro Bachis Sulis di Aritzo, diretto da Michele Turnu, del Coro Polifonico di Atzara, diretto da Enrico Pilo, del Coro Voches E Ammentos di Galtellì, diretto da Pietro Marrone, e del Gruppo Folk Peppinu Mereu di Tonara.

L’evento sarà presentato con maestria e raffinatezza da Giuliano Marongiu e sarà trasmesso in diretta streaming su Sardegna Live. L’ 8 dicembre, alle ore 10, sempre al Pala Tenda, è prevista la premiazione di poesia in lingua sarda “Po Peppinu”, con l’emozionante esecuzione dei brani in concorso e la lettura delle poesie premiate. A condurre Giuliano Marongiu, con la partecipazione di Roberto Tangianu e di Laura Spano.

Nel tardo pomeriggio, alle 18:30, si svolgerà la Rassegna di Canto a Tenore e di Canto a Chitarra, che vedrà alternarsi sul palco il tenore Santa Maria Otzana, il tenore Su Remediu di Orosei, il tenore Sant’Andria di Orune, il Gruppo Etnico Melodias Arkanas, Alice Berria, Tonino Pira (voce), Gianuario Sannia (fisarmonica) e Bruno Maludrottu (chitarra) che detteranno i ritmi dei balli cantati, Adriano Piredda (voce) e Franco Dessena (voce) per il canto a chitarra. L’evento sarà scandito dalla lettura dell’opera “La Vita di Peppinu Mereu” del poeta di Orune Mario Cherchi