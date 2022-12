Orchestra di Piazza Vittorio, 18 dicembre ad Alghero: vendita biglietti

ALGHERO – Ritmo, balli e musica per raccontare vent’anni dello storico ensemble multietnico. “Dancefloor” il nuovo concerto della celebre Orchestra di Piazza Vittorio passerà in rassegna l’entusiasmante percorso artistico della formazione nata vent’anni fa a Roma nel quartiere dell’Esquilino. Domenica 18 dicembre la chiusura della XX^ edizione di FestivAlguer, il festival internazionale di arti performative della città catalana, ideato e allestito da ExPopTeatro, sostenuto dall’Assessorato regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, dalla Fondazione Alghero e dalla Fondazione di Sardegna con il patrocinio del Comune di Alghero, sarà affidata proprio allo straordinario progetto che ha ridefinito il concetto stesso di World Music. Alle 18.30 gli spazi de Lo Quarter ad Alghero saranno allestiti a festa per accogliere lo spettacolo che ripercorre le tappe della storia di un ensemble, nel frattempo diventata una formazione stabile e ormai rodatissima, fondata nel 2002 da un’idea del musicista, compositore e direttore d’orchestra Mario Tronco che, partendo dalla musica tradizionale, mischiandola e intingendola con rock, pop, reggae, e classica, ha portato in giro per i palchi e i teatri del mondo, generi e sonorità per lo più sconosciute al grande pubblico.

Già da qualche giorno è aperta la prevendita dei biglietti per il concerto, il costo è di 10 euro.