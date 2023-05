Tiziano Ferro arriva alla Forte Arena di Pula

PULA – Tiziano Ferro arriva alla Forte Arena, in Sardegna, per un evento unico in programma domenica 16 Luglio 2023 alle ore 21:30. Una data speciale che vedrà l’unico appuntamento nell’Isola di questo imperdibile spettacolo, appositamente studiato dall’artista per il teatro sotto le stelle di Santa Margherita di Pula.

A partire dal 7 giugno prenderà il via il “TZN 2023”, tour organizzato da Live Nation, che riporterà il cantautore negli stadi delle principali città italiani. Un “bagno di folla” nel quale potrà finalmente risalire sul palco e sentire il calore del suo affezionato pubblico, a 6 anni di distanza dall’ultimo tour. Da venerdì 5 maggio è inoltre disponibile per la programmazione radiofonica e negli store digitali “DESTINAZIONE MARE”, il nuovo singolo inedito di TIZIANO FERRO (Virgin Records/Universal music Italia, https://tiziano.lnk.to/DestinazioneMare). Il brano è frutto dell’inedita collaborazione con ITACA, la casa di produzione fondata da Merk & Kremont insieme a Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti.

“Questo singolo è un inno alla vita nuova – racconta Tiziano Ferro – una canzone che racconta le fasi di cambiamento che attraversiamo ponendo fiducia cieca nel futuro. Merk & Kremont geni assoluti con i quali ho collaborato per la prima volta, hanno prodotto questo brano vestendolo in puro stile elettro dance. E la duplicità tra testo crepuscolare e suoni da dance floor è ciò che più mi appassiona di Destinazione Mare”.