Alghero, “è emergenza casa: giovani e indigenti in attesa”

ALGHERO – E’ raro per una cittadina turistica che ha, o comunque dovrebbe avere, un importante valenza economica, si trovi nella condizione sociale così critica, da anni, rispetto al problema della casa. oltre che ha quello occupazionale. Situazioni che gravano in maniera devastante sulle giovani coppie e che impediscono la creazione di nuove unità familiari utili a garantire la crescita della comunità.

Sul tema, in particolare quello della casa, è ancora una volta Mimmo Pirisi, capogruppo e, oramai di fatto, guida locale dal Partito Democratico, a segnalare in Consiglio Comunale le criticità esistenti ad Alghero. “Oggi (ieri ndr) nella seduta del consiglio comunale abbiamo riportato il disagio di tutte quelle famiglie che aspettano da mesi il contributo affitti siamo a maggio ma dalle risposte date dovranno attendere almeno altri due o tre mesi prima di avere i fondi, mancanza di personale e numero di richiedenti in aumento sta portando ad un ritardo considerevole del contributo ci sarà da attendere e Case nel frattempo non se ne acquistano”, cosi Pirisi su una questione che è sempre più emergenziale.