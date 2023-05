Monumenti Aperti ad Alghero, ecco tutte le informazioni

ALGHERO – Giunta alla ventunesima edizione, si rinnova l’appuntamento con Alghero Monumenti Aperti, la manifestazione che i prossimi 13 e 14 maggio vedrà studenti, associazioni, cittadini impegnati nelle visite guidate dei principali siti culturali del territorio. 30 i siti aperti e visitabili nel weekend con 4 itinerari e oltre 1000 volontari coinvolti tra studenti, insegnanti, associazioni e cittadini. Tra questi due novità assolute (la storica sede della Banda Musicale Dalerci e le Vela Latina nella Banchina Sanità del porto) e quattro itinerari: uno dedicato ad Alghero Città del Cinema curato dalla Società Umanitaria di Alghero, uno tra le vie del Centro Storico guidato dal Comitato Alghero Alguer Vella, quello naturalistico dedicato allo stagno del Càlic e l’itinerario nel quartiere di Sant’Agostino a cura degli studenti e delle studentesse del Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Design di Alghero col Ccn Sant’Agostino.

La manifestazione, accompagnata dallo slogan “Pratiche di Meraviglia”, come da tradizione vedrà studenti, insegnanti, associazioni e cittadini impegnati nelle visite guidate dei principali siti culturali del territorio. Questa mattina la presentazione col presidente dell’associazione Imago Mundi Massimiliano Messina che coordina la manifestazione a livello regionale. Con lui il sindaco Mario Conoci il Cda della Fondazione Alghero, col presidente Andrea Delogu, Pier Paolo Carta e Sara Govoni, l’assessore alla Cultura e Turismo del Comune, Alessandro Cocco. In sala rappresentanti della Diocesi di Alghero-Bosa, delle associazioni culturali e degli istituti scolastici coinvolti, la direzione della Casa di Reclusione. Tutti hanno voluto sottolineare il format vincente, coinvolgente e resiliente, giunto alla ventunesima edizione in città grazie alla straordinaria collaborazione tra l’associazione promotrice, Fondazione, Amministrazione comunale e la partecipazione attiva delle numerose associazioni locali, delle scuole cittadine e della Diocesi.

Ad Alghero una cultura senza barriere. L’Associazione Volontari Pensiero Felice Onlus ripete la possibilità di accompagnare le persone con disabilità per la visita ai monumenti accessibili nelle giornate di sabato e domenica. Per prenotare il servizio di accompagnamento è possibile contattare l’associazione al numero +39 339 384 2790. Orari: sabato 13 dalle 15:00 alle 20:00 e domenica 14 dalle 10:00 alle 13:00.

Informazioni sulla manifestazione e sui monumenti di Alghero sul sito di Alghero Turismo www.algheroturismo.eu e sul sito www.monumentiaperti.com. Il racconto della XXI edizione della manifestazione si svolgerà sui canali Facebook @alghero.monumentiaperti, @monumentiaperti, Fb e Instagram @algheroturismo.

Ecco tutti i siti:

1. Torre di Porta Terra

Orari visite| sabato 13 e domenica 14 maggio: 10 – 13 / 16 – 20

Visite guidate a cura dell’Istituto Comprensivo 1 – Scuola Media Via XX Settembre

2. Cattedrale di Santa Maria

Orari visite sabato 13 maggio: 10 -13 / 15 – 18

Orari visite domenica 14 maggio: 15 – 18

Visite guidate a cura dell’Istituto Comprensivo 2 – Scuola Primaria Maria Immacolata, classi quinte

3. Teatro Civico

Orari visite sabato 13 e domenica 14 maggio 10-13:00 / 15 – 20

Visite guidate ed “evocazione” storica in abiti dell’Ottocento a cura dell’Associazione Itinerari nel Tempo.

4. Istituto Artistico Musical Giuseppe Verdi

Orari visite| sabato 13 e domenica 14 maggio: 10 – 13 / 16 – 20

Visite guidate a cura degli operatori e delle operatrici dell’Istituto

5. Torre Sulis

Orari visite| Sabato 13 e domenica 14 maggio orario continuato 10:00 – 20:00

Visite guidate a cura degli studenti e delle studentesse del Liceo Artistico “F. Costantino” in collaborazione con il Circolo filatelico, numismatico del modellismo e collezionismo algherese.

6. MŪSA | MUSEO ARCHEOLOGICO

Orari visite Sabato 13 e domenica 14 maggio 10:00-13:00 / 16:00-20:00

Visite guidate a cura degli studenti e delle studentesse dell’Istituto Comprensivo 1, Scuola Media di Via XX Settembre.

7. Complesso Monumentale di San Francesco (campanile escluso)

Orari visite Sabato 13 9:00 -13:00 /14:00-17:00 e domenica 14 maggio 12:00 -17:00

Visite guidate a cura degli studenti e delle studentesse del Liceo Classico e Linguistico “G. Manno”.

8. MACOR | Museo del Corallo

Orari visite Sabato 13 e domenica 14 maggio 10:00-13:00 / 16:00-20:00

Visite guidate a cura degli studenti e delle studentesse del Liceo Artistico F. Costantino.

9. Complesso lo Quarter

Orari visite Sabato 13 e domenica 14 maggio 10:00-13:00 / 16:00-20:00

Visite guidate a cura degli studenti e delle studentesse dell’Istituto Comprensivo 2, Scuola Media Grazia Deledda.

10. Biblioteca San Michele

Orari visite Sabato 13 e domenica 14 maggio 10:00-13:00 / 16:00-20:00

Visite guidate a cura dell’Associazione Volontari per la Biblioteca San Michele ODV

11. Chiesa di Sant’Anna Intra Moenia

Orari visite Sabato 13 e domenica 14 maggio 10:00-13:00 / 16:00-20:00

Visite guidate a cura degli alunni e delle alunne della Scuola Primaria Asfodelo.

12. Complesso ex convento – ospedale S. Chiara

Orari visite Sabato 13 e domenica 14 maggio 10:00-13:00 / 16:00-20:00

Visite guidate a cura degli studenti e delle studentesse del Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Design di Alghero (Università degli Studi di Sassari).

13. Sede della Società Operaia del Mutuo Soccorso

Orari visite Sabato 13 e domenica 14 maggio 10:00-13:00 / 16:00-20:00

Visite guidate a cura degli alunni e delle alunne dell’Istituto Comprensivo 1, Scuola Media di Via XX Settembre, e dei volontari della Società Operaia di Mutuo Soccorso

14. Chiesa della Misericordia

Orari visite Sabato e domenica 9.30-12.30 / 15:30-17:00

Visite guidate a cura degli studenti e delle studentesse dell’Istituto di Istruzione Superiore A. Roth.

15. Sede Banda Musicale Dalerci – NOVITÀ

Orari visite Domenica dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16 alle 20. Dalle 11.00 alle 12.00 la Banda Dalerci svolgerà una prova pratica dimostrativa sui repertori in programmazione.

Visite guidate a cura della Banda Musicale Antonio Dalerci

16. Casa di Reclusione G. Tommasiello

Orari visite Sabato 14:00 – 19:30 e Domenica 10:00 – 19:30

Visite guidate a cura degli Operatori penitenziari e degli studenti e delle studentesse del Liceo Classico e Linguistico “G. Manno”. Per accedere è necessario presentarsi all’ingresso muniti di documento d’identità in corso di validità.

17. Biblioteca Fraternita della Misericordia

Orari visite Sabato e domenica 16:30 – 20:00

Visite guidate a cura delle volontarie della Bibliomise – Fraternita di Misericordia di Alghero ODV.

18. Villa Las Tronas

Orari visite: Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30

Visite guidate a cura degli studenti e delle studentesse dell’Istituto di Istruzione Superiore A. Roth.

19. La vela latina (Banchina Sanità – Porto di Alghero)

Orari visite: Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Visite guidate a cura degli studenti e delle studentesse del Liceo Artistico F. Costantino in collaborazione con l’Accademia Della Vela Latina Del Mediterraneo A.R.L.

20. Scuola Elementare Sacro Cuore

Orari visite: sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00

Visite guidate a cura degli alunni e delle alunne dell’Istituto Comprensivo 1 – Scuola Primaria del Sacro Cuore.

21. Chiesa di Sant’Agostino Vecchio

Orari visite: Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Visite guidate a cura degli studenti e delle studentesse dell’Istituto Comprensivo 2 – Scuola Secondaria di primo grado Maria Carta

22. Domus de Janas Cuguttu

Orari visite: Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Visite guidate a cura degli studenti e delle studentesse dell’Istituto Comprensivo 2 – Scuola Secondaria di primo grado Maria Carta

23. Scuola Elementare Fertilia

Orari visite: Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Visite guidate a cura degli studenti e delle studentesse dell’Istituto Comprensivo 1 – Scuola Primaria Fertilia.

24. Borgata di Fertilia e Chiesa di San Marco

Orari visite: Sabato 9:00-12:00 / 15:30 – 18:30 e Domenica 15:30 -18:30

Visite guidate a cura degli studenti e delle studentesse dell’Istituto Comprensivo 1 – Scuole Medie di Fertilia.

25. Villaggio Palmavera

Orari e modalità delle visite: il sito è liberamente visitabile nelle giornate di Sabato e Domenica dalle 10 alle 18. Le visite guidate a cura della cooperativa si svolgono alle ore 11.30 e alle ore 16.30 in entrambe le giornate. Visite guidate a cura della Cooperativa SILT.

26. Sito nuragico di Sant’Imbenia

Visite guidate a cura di Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione DISSUF – Università di Sassari. Orari visite: Sabato 16:00 – 20:00 e Domenica 10:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

27. Necropoli di Anghelu Ruju

Orari visite: il sito è liberamente visitabile nelle giornate di Sabato e Domenica dalle 10 alle 18. Le visite guidate a cura della cooperativa si svolgono alle ore 11.30 e alle ore 16.30 in entrambe le giornate. Visite guidate a cura della Cooperativa SILT

28. Tenute Sella&Mosca

Orari visite: Sabato 13 maggio, apertura 10:00-20:00 con orario continuato

Visite guidate a cura degli operatori didattici Sella&Mosca.

29. Chiesa di Santa Maria La Palma

Orari visite: Sabato dalle 16:00-20:00 e Domenica 10:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00

Visite guidate a cura dell’Associazione Impegno rurale

30. Ecomuseo Egea

Orari visite: sabato e domenica 10 -12.30 e 16-19

Visite guidate a cura della Solomare Cooperativa