Tentato omicidio a Predda Niedda: un arresto

SASSARI – Nel corso della mattinata odierna, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Operativa della

locale Compagnia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura

cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Sassari arrestando

un uomo poiché ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio e detenzione abusiva di armi

da fuoco.

In particolare l’uomo, dopo un periodo di irreperibilità, si è presentato questa mattina

presso la caserma dei Carabinieri di Sassari accompagnato dai propri legali.

L’uomo era infatti ricercato dal 19 gennaio scorso in quanto i militari dell’Arma, a

conclusione di rapide e meticolose indagini condotte e coordinate dalla Procura della

Repubblica di Sassari, avevano appurato che lo stesso aveva sparato, probabilmente a

seguito di una lite scaturita per motivi ancora in corso di accertamento, ad un uomo

utilizzando verosimilmente una pistola semiautomatica marca Glock calibro 9, con

matricola abrasa e illecitamente detenuta, che è stata recuperata nel pomeriggio di oggi dai

militari dell’Arma unitamente a 7 cartucce, anche grazie alle indicazioni fornite

dall’arrestato.

A causa della ferita subita, la vittima era stata immediatamente trasportata presso ospedale

Santissima Annunziata di Sassari ove era stata sottoposta a intervento chirurgico.

Al termine delle formalità di rito, l’arma e le cartucce sono state poste sotto sequestro,

mentre l’arrestato, come disposto dal GIP presso il Tribunale di Sassari, è stato ristretto

presso la Casa Circondariale di Sassari.

Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle

indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.