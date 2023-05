Tennis serie b, Alghero vince ancora

ALGHERO – Il Tc Alghero Mp Finance concede il bis. Seconda partita e seconda vittoria per gli algheresi nel campionato nazionale di Serie B1 di tennis maschile a squadre. Dopo la prima vittoria casalinga, è arrivato anche il primo successo oltre Tirreno: 4-2 a San Salvatore Monferrato, sui campi in terra battuta del Villaforte Tennis.

I ragazzi algheresi sono subito andati in vantaggio 3-0, grazie alla vittoria nei singolari di Michele Fois (6-2, 6-4 su Francesco Burzi), del tedesco Constantin Schmitz (6-2, 4-6, 6-2 su Nicolò Turchetti) e di Cristiano Monte (6-3, 6-0 su Gabriele Renella). Andrea Bacaloni non è riuscito a stoppare l’argentino Juan Pablo Paz (doppio 6-4), ma la vittoria è arrivata con il primo doppio, vinto 6-1, 6-3 da Schmitz e da Marco Mosciatti su Tuchetti/Renella. A chiudere la sfida, la sconfitta a risultato acquisito di Fois e Monte (7-5, 6-3 da Paz e Burzi).

Domenica si torna a Maria Pia. Per la terza giornata del girone 1, l’avversario per il Tc Alghero sarà il Tc Schio.

Nella foto: la squadra del Tc Alghero sui campi in terra battuta del Villaforte Tennis