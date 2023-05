Asl Sassari: incidenti domestici, corsi per i medici

SASSARI – Sicurezza negli ambienti di vita: percorso di aggiornamento per i Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera scelta e Geriatri della Asl di Sassari.

Dal Primo di giugno i medici convenzionali dei Distretti di Alghero,

Coros, Villanova, Meilogu, del Distretto Ozieri, Montacuto, Goceano e

del Distretto Sassari, Anglona, Romangia e Nurra Nord Occidentale

avranno la possibilità di partecipare al corso di formazione “Incidenti

domestici in età pediatrica con particolare riferimento a quelli legati

all’ambiente domestico” e “Cadute degli anziani: criticità legate

all’ambiente domestico”. Ad annunciare l’iniziativa che si inserisce

nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 (PRP) e

portata avanti dalla Struttura della Prevenzione e Promozione della

Salute della Asl n. 1, e’ il direttore generale Flavio Sensi.

Gi incidenti nell’ambiente domestico costituiscono in Sardegna un

rilevante aspetto non solo per la frequenza e la gravità degli esiti, ma

anche per le conseguenze sul benessere psico-fisico della persona. Sono

due, principalmente, le fasce d’eta’ coinvolte:

– Gli anziani: Nella popolazione al di sopra dei 64 anni di età i

ricoveri sono dovuti essenzialmente a traumatismi ed in particolare a

“fratture” (riscontrabili nel 62,7% dei ricoveri), tra cui la frattura

del femore riscontrata nel 34,9% di ricovero per incidenti domestici.

– i Bambini: Per i bambini tra 0 e 4 anni le cause di ricovero per

incidenti domestici sono principalmente legate a “traumi cranici senza

frattura” (21,6%) e “ustioni” (9,8%) seguite da “avvelenamenti da

farmaci” (9,1%), “ingestione di corpi estranei” (8,0%), ed infine dalle

“fratture” (7,6%). In Sardegna, nell’ambito dell’indagine 2018-2019 del

“Sistema di sorveglianza bambini 0-2 anni”, circa una mamma su 5 (20,4%)

ha dichiarato di essersi rivolta a personale sanitario per un incidente

domestico accaduto al proprio figlio di età sopra i 12 mesi.

Oltre alle iniziative di comunicazione e informazione per sviluppare le

conoscenze e la percezione del rischio nella

popolazione, si prosegue ora con la formazione dei Medici di Medicina

Generale, ai Pediatri e Geriatri, e a seguire, il progetta verrà esteso

anche alle amministrazioni comunali del Nord Ovest della Sardegna, con

il coinvolgimento degli operatori sanitari e sociosanitari e assistenti

sociali, in servizio presso i Servizi sociali dei Comuni del territorio

.

Come accedere ai corsi

Per l’iscrizione ai Progetti formativi erogati in modalità FAD Asincrona

tramite la piattaforma e-learning dell’ARES Sardegna è necessario essere

iscritti al portale ECM-Sardegna raggiungibile all’indirizzo

https://providerecm.sardegnasalute.it

Se ancora non si è registrati cliccare sul campo “REGISTRATI” in alto a

sinistra nella pagina, completare la procedura ed accedere con le

credenziali assegnate. Sul campo indirizzo e-mail si raccomanda di

inserire sempre l’indirizzo e-mail istituzionale.

Si consiglia di consultare la breve guida con le indicazioni grafiche

scaricabile dal link indicato di seguito.

https://www.aressardegna.it/wp-content/uploads/2023/02/ISCRIZIONI-AI-CORSI-SUL-PORTALE-ECMSardegna-2023.pdf