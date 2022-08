Tennis 3a categoria, Trofeo Città di Alghero: risultati

ALGHERO – Sessantaquattro tennisti hanno combattuto sportivamente sui campi del Tc Alghero per contendersi il Trofeo Città di Alghero, torneo di Terza categoria maschile e femminile. Sui campi in green set dell’impianto di Maria Pia, il tabellone maschile ha proposto in finale un derby tra due portacolori del circolo ospitante: Niccolò Serra e Giorgio Alias, prime due teste di serie. La vittoria, allo sprint, è andata a Serra, che l’ha spuntata per 6-2, 4-6, 10-2.

Luca Fasciani si è aggiudicato sia la sezione finale di Quarta categoria, battendo 6-3, 6-1 Antonio Nocco, sia quella Nc, 6-1, 6-0 su Enrico Bachisio Daga.

Il torneo femminile ha visto due atlete sassaresi contendersi il titolo in finale, con la numero 2 del seeding Sofia Ruiu (Milano 24), che non ha concesso game alla numero 1 Eva Piras (Torres Tennis). Semifinale per Alessandra Ogno (Tc Alghero), sconfitta 6-2, 6-0 da Ruiu.

Nella foto: Niccolò Serra e Giorgio Alias