“Tavolini, confrontarsi per fare un nuovo regolamento”

ALGHERO – “La possibilità dei comuni di prorogare, fino al 31 dicembre di quest’anno, le disposizioni sul suolo pubblico

per l’emergenza covid, appare secondo Confesercenti, una possibilità da valutare con attentamente, con

l’intento di ritornare gradualmente alla normalità. La pandemia, finalmente oggi è un brutto ricordo e in

questi anni passati, abbiamo chiesto più volte un confronto serio con l’amministrazione comunale, per

discutere le varie proposte e iniziare finalmente un percorso per la stesura di un nuovo regolamento sul

suolo pubblico. Un regolamento che deve essere aggiornato alle esigenze della città, che guardi oltre

l’emergenza Covid e torni a vedere una città turistica accogliente per cittadini e visitatori, moderna e

vivibile, ecologica, pulita e sicura. Un regolamento in cui la parola “pubblico” sia l’espressione che coinvolge

tutti e sia davvero alla portata di tutti, imprese e cittadini. Proprio perché crediamo in tutto ciò, abbiamo

chiesto un confronto serio, che coinvolga tutto il sistema ricettivo, della somministrazione, dei pubblici

esercizi, del commercio e dell’artigianato, che insieme all’amministrazione e ai cittadini organizzati in

comitati di quartiere, vedano le soluzioni migliori, condivise e in sintonia, per poter accompagnare la città e

le sue attività alla normalità. Scopriamo, invece, dalla stampa e dai social, che il Sindaco, insieme ad una

associazione di categoria, hanno aperto un confronto a due, sulla possibilità di un’ulteriore proroga della

concessione di suolo pubblico, senza coinvolgere né tantomeno considerare, le altre parti interessate, come

se, la questione da affrontare, sia interesse esclusivo di alcuni e non di tutti. Confesercenti, ha dato a suo

tempo la disponibilità per partecipare attivamente ai tavoli di confronto, ma evidentemente il sindaco,

ritiene più utile ascoltare le richieste di questi e non di quelli, senza alcun criterio democratico, di fatto

escludendo altre parti che, in una fase di confronto possono, e devono, dare il proprio contributo fatto di

proposte e idee. A questo punto, viste le imminenti elezioni comunali, Confesercenti guarda avanti e si

rivolge direttamente ai candidati che si proporranno per la guida futura di Alghero, affinchè in un confronto

serio e plurale, siano sentite tutte le voci che possono contribuire ad esaltare e rendere attuabili tutte le

opportunità. La rivisitazione e la stesura del nuovo regolamento del suolo pubblico e del piano

commerciale, sarà compito della prossima amministrazione comunale e non dovrà essere appannaggio di

questa o di quella associazione, bensì la sintesi di tutte le parti in campo che, ognuna con il proprio ruolo,

possono contribuire al miglior risultato per il benessere di cittadini, di turisti e delle attività commerciali a

360 gradi. Solo con soluzioni condivise tra imprese e cittadini, si potrà ottenere quella coesione sociale che

dovrà supportare l’amministrazione comunale nell’approvazione di regolamenti atti a fissare nel tempo, la

giusta ed equilibrata vivibilità della città. Restiamo, quindi a disposizione, per affrontare insieme alla

politica, alle altre associazioni di categoria e ai cittadini, in particolare quelli del Centro Storico, le

opportunità concrete per ottenere il giusto equilibrio tra tavolini e aree di vendita e la possibilità di far

visitare i luoghi di interesse, le piazze, i monumenti, il bel vedere alla gente che oltre a camminare

liberamente in questa bella città turistica, utilizza al meglio gli spazi messi a disposizione dalle attività

commerciali. Alghero ha necessità di crescere, in tutti i sensi, e Confesercenti è pronta a fare la sua parte”

Enrico Daga. Confesercenti