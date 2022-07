“Tasse, tasse e ancora tasse dalla Giunta Conoci”

ALGHERO – “๐‚๐จ๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ฎ๐š ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฅ๐ข๐ž๐ฏ๐จ ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ณ๐จ๐ฌ๐จ ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ญ๐š๐ฌ๐œ๐ก๐ž ๐๐ž๐ข ๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š ๐œ๐ข๐ญ๐ญ๐šฬ€. Dopo il contestatissimo aumento del 50% della tariffa sui parcheggi, senza un minimo di tutela per i residenti, nonostante a piรน riprese e con una proposta seria abbiamo cercato, una mediazione come opposizione per gli algheresi; tutela che evidentemente non interessava alla giunta di centro destra. Invece, per la ๐˜๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ผ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ผ che, dopo le proteste degli albergatori e gestori di strutture, hanno pensato bene di spostare il balzello di aumento a Ottobre, aumento che interessava i turisti non i residenti e che quindi poteva essere, in qualche maniera giustificata.

Tutto l’opposto per parcheggi, che interessano tutti: residenti e non; perรฒ, evidentemente le proteste dei residenti non contano. ๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐˜€๐—ฒ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฏ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ: ieri si in consiglio, il centro destra leghista, ha approvato l’ennesimo aumento per famiglie e attivitร , la “Tari” il servizio raccolta rifiuti che dopo anni di non aumenti, anche per merito delle premialitร avute, grazie alla percentuale di differenziata che oramai sfiorano il 75%, si รจ partiti qualche anno fa da meno del 40%; invece ora le famiglie e le attivitร avranno un aumento che va dal 5% al 10 % e il servizio, specialmente in alcuni periodi.

Tutto ciรฒ non รจ all’altezza di una cittร turistica e le giustificazioni sono sempre le medesime: covid, guerra e ora crisi nazionale. Il risultato รจ che sta diventando sempre piรน oneroso vivere in cittร ed essere cittadino Algherese neanche fossimo a Venezia, Firenze o Roma…”

Capo gruppo PD Alghero Mimmo Pirisi.