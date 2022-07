“Cinema delle terre del mare” ad Alghero, al via il festival

ALGHERO – Taglio del nastro, sabato 23 luglio, per l’edizione 2022 di “Cinema delle terre del mare”, il festival della Società Umanitaria di Alghero che propone quest’anno quattro intense giornate di musica, incontri, performance e proiezioni vista mare nelle spiagge più suggestive della Riviera del Corallo, nel centro storico de l’Alguer.

E proprio da piazzale Lo Quarter che alle 21,30 comincia il viaggio di quest’anno, con un concerto dedicato alle grandi musiche di Ennio Morricone. Sul palco il Luigi Frassetto Quartet, con un repertorio capace di spaziare tra le melodie immortali di un grande maestro che ha legato il suo nome ai più importanti film della storia del cinema.

Dai suoni eterei di C’Era Una Volta In America alle sperimentazioni musicali per Vittorio De Seta e Dario Argento, dal lounge di Metti Una Sera A Cena al grottesco dei film di Elio Petri, fino alle cavalcate epiche della “trilogia del dollaro”, il Luigi Frassetto Quartet esplora il mondo morriconiano attraverso una ricerca avventurosa di timbri e colori musicali, seguendo il solco tracciato dal grande compositore di musiche per il cinema.

In scena il compositore e musicista Luigi Frassetto ( arrangiamenti, chitarre, vocoder), Marco Testoni( tastiere, theremin, chitarra acustica), Edoardo Meledina ( basso elettrico, contrabbasso, campionatore), Lorenzo Falzoi (batteria, percussioni).

«Ennio Morricone – spiega Frassetto – era per l’Italia uno degli esempi più splendidi di creatività, rigore e rispetto per l’arte. Con lui se n’è andato tutto un mondo: quelle musiche, quelle orchestre, perfino quel cinema, non ci sono più, ed è nostro dovere preservarne la memoria per trapiantarla nel mondo d’oggi».

A seguire, dalle 23 circa, la prima proiezione di questa edizione che segna il rinnovarsi del sodalizio con Alpe Adria Cinema – Trieste Film Festival. Sullo schermo uno degli esordi più importanti della scorsa stagione cinematografica, Premio Caméra d’Or per la migliore opera prima al Festival di Cannes 2021: Murina di Antoneta Alamat Kusijanović, una produzione internazionale che coinvolge Croazia, Brasile, Stati Uniti e Slovenia. Il film, ambientato in un’isola al largo della costa della Croazia, è la storia di formazione di Julija, un’adolescente inquieta succube di un padre oppressivo. Per lei le cose cambieranno con l’arrivo di un affascinante amico di famiglia.

«Il festival – spiega la direttrice artistica Alessandra Sento – quest’anno riconquista l’originaria forma itinerante, quella di un viaggio fisico e ideale a bordo del cinema, dal centro città verso Capo Caccia. Un viaggio in cui cosa vedere è importante tanto quanto dove, in quale luogo, e vicino a chi. Perché Cinema delle terre del mare, per noi, non è solo un festival, ma un altro modo di amare l’sola, di fare i conti con la memoria, di immaginare il futuro».

PROGRAMMA

SABATO 23 LUGLIO

ORE 21,30

PIAZZALE LO QUARTER

Evento di apertura del Festival

Luigi Frassetto Quartet suona Ennio Morricone

Di e con Luigi Frassetto (arrangiamenti, chitarre, vocoder), Marco Testoni (tastiere, theremin, chitarra acustica), Edoardo Meledina (basso elettrico, contrabbasso, campionatore), Lorenzo Falzoi (batteria, percussioni)

ORE 23,00

PIAZZALE LO QUARTER ORE

Night on earth Murina di Antoneta Alamat Kusijanović

[Croazia, Brasile, Stati Uniti, Slovenia, 2021, 96’] o. v. | sub. it

Premio Caméra d’Or per il miglior film d’esordio al Festival di Cannes 2022

In collaborazione con Alpe Adria Cinema – Trieste Film Festival

DOMENICA 24 LUGLIO

ORE 9,00

VILLA LAS TRONAS

Alghero Città del Cinema Itinerario di cineturismo

Un’idea della Società Umanitaria di Alghero a cura di Nadia Rondello della Società Umanitaria di Alghero e Maria Cau di A S’Andira

Richiesta la prenotazione: sms +39 328 92 26 392 | email asandira@gmail.com

ORE 10.30

SALA CONFERENZE LO QUARTER

Indie Atlantide di Yuri Ancarani

[Italia, 2021, 104’] o.v.

Presentato in anteprima nella sezione Orizzonti alla 78ma Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia

ORE 18.30

SALA CONFERENZE LO QUARTER

Indie Transumanze di Andrea Mura

[Italia, 2021, 52’] o.v. | sub. en

Premio Mònde – Festa del Cinema sui Cammini 2021

Menzione speciale Fiorenzo Serra Film Festival 2021

Interviene il montatore Ambrogio Nieddu

ORE 21.00

CAMPERKIDS – SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO

Cinema errante… sotto un cielo stellante Rassegna cinematografica per bambini dai 5 ai 10 anni

Un’idea dell’Associazione Fuori di Camper

Richiesta la prenotazione: +39 349 63 34 711

Il giro del mondo in 80 giorni di Samuel Tourneux

[Francia, Belgio, 2021, 82’] v. it

ORE 22.00

LE NINFE – SPIAGGIA MUGONI

Night on earth Memory box di Joana Hadjithomas e Khalil Joreige

[Francia, Libano, Canada, 2021, 102’] o.v. | sub. it

LUNEDÌ 25 LUGLIO

ORE 5.00

SPIAGGIA MARIA PIA

All’alba del cinema

Di Ignazio Chessa. Con Ignazio Chessa (attore), Lucia Cocco (danzatrice), Fabio Loi (scenografo e costumista)

ORE 10.30

SALA CONFERENZE LO QUARTER

Indie Flee di Jonas Poher Rasmussen

[Danimarca, Francia, Svezia, Norvegia, Stati Uniti, Slovenia, Estonia, Spagna, Italia, Finlandia, 2021, 89’] o.v. | sub. it

Premio per il miglior documentario straniero al Sundance Film Festival 2021

ORE 18.30

SALA CONFERENZE LO QUARTER

Indie PescAmare di Andrea Lodovichetti

[Italia, 2019, 60’] o.v. | sub. it

Menzione speciale Fiorenzo Serra Film Festival 2019

Interviene il regista Andrea Lodovichetti

ORE 21.00

CAMPERKIDS – SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO

Cinema errante… sotto un cielo stellante Rassegna cinematografica per bambini dai 5 ai 10 anni

Un’idea dell’Associazione Fuori di Camper

Richiesta la prenotazione: +39 349 63 34 711

Azur e Asmar di Michel Ocelot

[Francia, Belgio, Spagna, Italia, 2006, 99’] v. it

ORE 22,00

PIAZZA VENEZIA GIULIA – FERTILIA

Night on earth Fertilia istriana di Cristina Mantis

[Italia, 2021, 35’] o.v. | sub. en

Intervengono la regista Cristina Mantis e la sceneggiatrice Daniela Piu

In collaborazione con il Comitato di quartiere Fertilia – Arenosu, Centro Commerciale Naturale e Comitato Festeggiamenti San Marco Fertilia

MARTEDÌ 26 LUGLIO

ORE 9.00

SCALO TARANTIELLO

Alghero Città del Cinema Itinerario di cineturismo

Un’idea della Società Umanitaria di Alghero a cura di Nadia Rondello della Società Umanitaria di Alghero

Richiesta la prenotazione: sms +39 328 92 26 392 | email asandira@gmail.com

ORE 10,30

SALA CONFERENZE LO QUARTER

Indie Rien à foutre di Julie Lecoustre ed Emmanuel Marre

[Belgio, Francia, 2021, 110’] o.v. | sub. it

ORE 18,30

SALA CONFERENZE LO QUARTER ORE

Indie Ananda di Stefano Deffenu

[Italia, 2020, 60’] o.v. | sub. it

Interviene il regista Stefano Deffenu

CAMPERKIDS – SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI LIDO

Cinema errante… sotto un cielo stellante Rassegna cinematografica per bambini dai 5 ai 10 anni

Un’idea dell’Associazione Fuori di Camper

Richiesta la prenotazione: +39 349 63 34 711

La canzone del mare di Tomm Moore

[Irlanda, Danimarca, Belgio, Lussemburgo, Francia, 2014, 93’] v. it

ORE 22,00

STABILIMENTO ROSANNA – SPIAGGIA MARIA PIA

Night on earth El ventre del mar di Agustí Villaronga

[Spagna, 2021, 78’] o.v. | sub. it a cura di Emanuela Forgetta

Interviene l’attore protagonista Roger Casamajor

Anteprima de El Cicle Gaudí a l’Alguer. In collaborazione con Académia del Cinema Català, Generalitat de Catalunya Delegació del Govern a Italia e Plataforma per la Llengua