Svolta prima tappa del Summerbea…chess: torneo di scacchi

ALGHERO – Si è conclusa con grande entusiasmo la prima tappa del torneo “Summerbea…Chess”, un evento sportivo in spiaggia che ha visto la partecipazione di venti appassionati di scacchi ieri, giovedì 25 luglio, dalle 18. Nonostante il breve preavviso, l’evento ha registrato un’ottima partecipazione sia di ragazzi che di ragazze, confermando il crescente interesse per questo sport anche in contesti estivi.

Il torneo Open ha previsto classifiche distinte per adulti e ragazzi, permettendo a tutti di mettersi in gioco secondo la propria categoria. Tra gli adulti, il vincitore di giornata è stato Federico Tanda di Porto Torres, seguito da Sergio Ricca di Alghero, che ha conquistato l’argento, e Sebastiano Paulesu di Sassari, che si è aggiudicato il bronzo.

Per la categoria Under 12, la vittoria di tappa è andata a Giulio Doppiu, con Filippo Orfino al secondo posto e Nathan Marras al terzo. Tutti e tre i giovani scacchisti provengono da Alghero e hanno terminato il torneo a pari punti, con le posizioni assegnate in base al punteggio tecnico. Sono stati premiati anche il più giovane partecipante, Marco Doppiu, e la migliore tra le ragazze, Elisabetta Cardone, a testimonianza dell’inclusività e dello spirito sportivo dell’evento.

L’appuntamento è rinnovato per giovedì prossimo, con previsioni di una partecipazione ancora maggiore. Numerose nuove iscrizioni sono già state confermate, promettendo un’affluenza eccellente. La “seconda stagione” del Summerbea…chess!!! prosegue con i tornei lampo di scacchi che si terranno tutti i giovedì al Summerbeach Village.

La prossima tappa è fissata per giovedì 1 agosto, con inizio alle ore 18:00 e iscrizioni aperte fino alle 17:45. Otto turni di partite lampo da cinque minuti ciascuna animeranno il Lido San Giovanni di Alghero, offrendo un’occasione unica per sfidare altri appassionati in una location splendida. Per informazioni e preiscrizioni, è possibile contattare Sergio Ricca al numero 3280885220. Non perdete l’opportunità di partecipare a questo evento estivo unico nel suo genere!