ALGHERO – Insediamento e approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno da parte della nuova Assemblea del Parco di Porto Conte. Prima assemblea del Parco naturale regionale di Porto Conte molto produttiva. Venerdi 26 luglio, presso la sede di Casa Gioiosa, si sono svolti i lavori dell’organismo composto dai nuovi Consiglieri comunali che sono andati a comporre anche la nuova Assemblea dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte.

La nuova Assemblea ha discusso e votato i diversi punti messi all’ordine del giorno dal Presidente del Consiglio direttivo Raimondo Tilloca. Quest’ultimo ha aperto l’Assemblea ricordando che l’intero direttivo, composto anche da Adriano Grossi e Lina Bardino ha rassegnato nelle mani del Sindaco le proprie dimissioni e resterà in carica fino alla nomina da parte della nuova Assemblea dei componenti il nuovo Consiglio direttivo. Fa eccezione Lina Bardino essendo stata eletta in Consiglio Comunale e avendo optato per lo stesso, lasciando in via definitiva il ruolo nell’Ente Parco.

In apertura dei lavori è stato proprio il Presidente Tilloca a illustrare la situazione e soprattutto a procedere con l’insediamento della nuova Assemblea che, nell’arco del pomeriggio ha approvato tutti gli argomenti previsti all’ordine del giorno.

Si e’ quindi passati alla approvazione del primo punto “Verbale della seduta assembleare del 20 marzo 2024”, a seguire l’importante via libera al “Rendiconto dell’esercizio finanziario del 2023” e poi la ratifica di due variazioni al Bilancio dovute alle maggiori entrate riguardanti diversi progetti a valere su finanziamenti aggiuntivi per il Parco da fondi regionali, nazionali ed europei . Fra i nuovi progetti finanziati due progetti PNRR: il primo riguardante la produzione di energia da moto ondoso per un importo di 2 milioni di euro ed il secondo la implementazione delle boe di ormeggio per gli operatori autorizzati e per i diportisti all’interno della Area Marina Protetta che, nel complesso, fra quelle esistenti e quelle programmate, arriveranno ad un totale di 200. Il progetto risponde a precise finalità di tutela ambientale e protezione delle praterie di posidonia per salvaguardare il tratto di mare protetto dall’ancoraggio selvaggio. I lavori si sono chiusi con la votazione positiva della “Salvaguardia degli Equilibri ed Assestamento Generale di Bilancio per l’esercizio 2024”.

Durante lo svolgimento dell’Assemblea ci sono stati alcuni interventi dei nuovi Consiglieri fra i quali quello di Martinelli che ha evidenziato il fatto che “pur non essendo partecipe nella scorsa gestione ha comunque votato, per senso di responsabilità, quanto indicato dall’uscente Cda”; mentre Piccone ha puntato i riflettori sulla “necessità che ci sia maggiore vicinanza tra Parco di Porto Conte e città e dunque con la stessa Assemblea e perciò sarà necessario definire un percorso di confronto più continuo da realizzarsi anche nelle assisi cittadine”; Pais ha invece sottolineato l’importanza delle iniziative del Parco sulla produzione di energia da moto ondoso e sulla esigenza di dare continuità al progetto di collaborazione della Amp con i pescatori autorizzati della marineria algherese per la pesca sostenibile.