Superbonus ad Alghero, Edilizia privata assume 3 unità

ALGHERO – Il settore Edilizia Privata incrementa l’operatività a supporto dello sviluppo delle procedure di accantieramento dei progetti relativi al Superbonus, l’agevolazione fiscale che consente la realizzazione di interventi finalizzati all’efficienza energetica degli immobili.

Il cantiere occupazione attivato su input dell’Assessore Emiliano Piras, grazie alla legge Omnbius della Regione Sardegna per mezzo della quale l’Amministrazione comunale riceve un finanziamento di 68.688 euro che consente di assumere 3 unità con contratto a tempo determinato che saranno impegnate per il disbrigo delle pratiche legate al Bonus 110, inizia a brevissimo. L’Aspal, l’Agenzia sarda per le politiche del Lavoro, ha pubblicato l’avviso per l’assunzione delle figure richieste dal Comune, ovvero 2 tecnici delle costruzioni civili professioni assimilate e un operatore amministrativo.

Gli interessati ai quali è rivolto l’avviso – disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego di Alghero non destinatari di qualsiasi forma di sostegno al reddito o sovvenzione o indennità di disoccupazione e/o mobilità – potranno presentare domanda dal 16 al 19 maggio presso l’Aspal, che disciplinerà anche le fasi della selezione. Per partecipare alla selezione, i soggetti interessati dovranno presentare domanda informatizzata accedendo al portale www.sardegnalavoro.it effettuando l’accesso nell’apposita sezione servizi on-line