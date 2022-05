Regione, nasce il Comitato Vitivinicolo

CAGLIARI – La Regione ha istituito il Comitato consultivo vitivinicolo regionale per il sostegno e la promozione del comparto vitivinicolo. Lo prevede un decreto firmato oggi dall’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia.

“Abbiamo accolto le richieste dei produttori – spiega l’esponente della Giunta Solinas – e attivato un organismo importante per la valorizzazione di un comparto che, come dimostrato anche recentemente al Vinitaly con i numerosi riconoscimenti ottenuti dalle nostre cantine, si sta affermando con forza nei mercati nazionali e in quelli di tutto il mondo”.

Il Comitato vitivinicolo, presieduto dall’assessore dell’Agricoltura o da un suo delegato, è composto da rappresentanti dell’assessorato dell’Agricoltura, delle agenzie Agris e Laore, delle organizzazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri, dei Consorzi di tutela, dell’Assoenologi Sardegna, del Dipartimento di Agraria e delle Centrali cooperative. La partecipazione dei componenti del Comitato avviene a titolo gratuito