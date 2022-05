Parco dell’Asinara, assistenza medica da giugno a settembre

SASSARI – Siglato il protocollo di intesa per garantire l’assistenza sanitaria alla popolazione che, per turismo o per lavoro si troverà sull’isola dell’Asinara dal 1°giugno al 30 settembre, il periodo di maggiore traffico sull’isola. Gli enti coinvolti sono la ASL di Sassari, l’Ente Parco, il Comune di Porto Torres e l’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, l’assistenza medica sarà fornita dal CISOM, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta.

“Per la prima volta, all’Asinara sarà garantito un servizio sanitario completo e già operativo prima dell’avvio dell’estate, che per 4 mesi che coprirà le 12 ore giornaliere. Un grande passo in avanti rispetto al passato” – dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. “A Cala Reale, sguarnita fino all’anno scorso, ci saranno un medico e un ambulatorio con arredi nuovi; a Cala d’Oliva un medico specialista e un infermiere soccorritore, in locali completamente rinnovati; ci saranno anche un’ambulanza e un fuoristrada per il trasporto del personale sanitario. Sarà inoltre garantito il raccordo sistematico con il sistema di soccorso 118 e di emergenza sanitaria regionale nonché con gli presidi ospedalieri di riferimento territoriale” – conclude Pais – “Ancora un segno concreto e tangibile dell’attenzione al nostro territorio da parte della Giunta guidata da Christian Solinas e dell’Assessore della Sanità Mario Nieddu”.