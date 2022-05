Questa domenica “Santa Maria La Palma corre…” |video

ALGHERO – Si terrà domenica 15 Maggio con partenza alle 9:30 e arrivo nel piazzale della cantina di Santa Maria La Palma la manifestazione podistica amatoriale “ Santa Maria la Palma corre…”. Aperta a tutti anche a chi vorrà solo fare una tranquilla camminata.

Presenti il Sindaco di Alghero Mario Conoci, l’assessore Antonello Peru, Amabile Simbula portavoce del comitato e una delegazione del comitato stesso.

Un occasione per stare insieme e per conoscere i luoghi intorno alla borgata.

Le iscrizioni si possono fare on line su www.santamarialaplama.org , presso le società sportive aderenti, presso il market e tabacchino di S,M,La Palma e presso il tabacchino di Marcella Pisanu in via xx Settembre ad Alghero. Ci si potrà iscrivere anche direttamente il giorno della manifestazione fino a mezzora prima della partenza. Per maggiori informazioni si possono chiamare i seguenti numeri 328 6915388 e 350 5327203. L’iscrizione ha un contributo di 10€ e unitamente verrà consegnato uno zainetto con dentro acqua, dolci e frutta. All’arrivo è previsto un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti. Il parcheggio delle automobili sarà dislocato presso il piazzale del consorzio agrario. “Una manifestazione che vuole rappresentare anche una ripartenza della nostra borgata e in generale anche di tutto l’agro con cui si andrà a collaborare per proporre ulteriori progetti che speriamo siano sostenuti dall’Amministrazione locale e regionale”, commenta Mario Nonne.