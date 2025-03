“Sulla sanità vergognosa guerra politica della Maggioranza Todde”

ALGHERO – “Sulla sanità la sinistra sta consumando una guerra politica che è vergognosa, con il diritto alla salute dei cittadini trasformato in un volgare campo di battaglia. Non interessano i servizi, ma interessano le poltrone. Emblematico è il caso dell’Ospedale Marino di Alghero, di nuovo in fase di chiusura. Come 6 anni fa.

Ma come 6 anni fa, da oggi ricomincia la nostra resistenza”, così l’ex presidente del consiglio regionale Michele Pais che commenta la delibera della maggioranza ragionale (Pd, 5 Stelle, AVS e sinistra) per la Todde riguardo le modifiche alla sanità isolana.