Sanità, Masala (Fdi): “No alle riforme di facciata, aumentare gli investimenti”

SASSARI – “La sanità sarda deve affrontare una sfida enorme e non servono riforme di facciata, come quella proposta dalla Giunta Todde. I problemi sono sotto gli occhi di tutti e la Regione deve intervenire con impegni immediati e concreti perché la salute è un diritto fondamentale e nessun cittadino dovrebbe sentirsi abbandonato di fronte alla malattia”. Così Francesca Masala, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, durante il convegno “La sanità in Sardegna: criticità e proposte”, organizzato a Sassari dall’associazione “Identità e Costituzione”.

“Alcuni problemi sono particolarmente urgenti, come quello del personale sanitario, che necessita di maggiori investimenti, anche nella formazione con più borse di studio – ha aggiunto Masala – Bisogna potenziare la medicina territoriale, con incentivi per le aree interne, le Case della salute e l’assistenza domiciliare. È necessario affrontare immediatamente la situazione delle liste di attesa, con più investimenti e l’ampliamento dell’orario delle strutture pubbliche, oltre alla riorganizzazione degli ospedali e dei pronto soccorso”.

“Infine, adeguati investimenti nella prevenzione, campagne di screening più efficaci ed educazione sanitaria nelle scuole. Serve una sanità che metta al centro i cittadini con investimenti mirati per un servizio efficiente e accessibile a tutti”, ha concluso l’esponente di FdI.