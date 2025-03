Aerei, tassa comunale da abolire: azione negli scali della Lega

SASSARI – “Le dichiarazioni del direttore commerciale di Ryanair circa l’abolizione della tassa comunale d’imbarco suonano come un allarme e pongono con forza l’opportunità anche per la Sardegna di mantenere un balzello che costituisce un limite al diritto della mobilità dei sardi.” A dichiararlo Michele Pais, Alessandra Zedda e Alberto Zedde, capigruppo della Lega nei Consigli comunali dei tre comuni aeroportuali Alghero, Cagliari e Olbia, sottoscrittori di una mozione urgente per l’abolizione della tassa.

“Certamente lo scalo di Alghero, dopo aver fatto da apripista in Italia del fenomeno delle compagnie low-cost, è quello maggiormente esposto a un eventuale disimpegno della Ryanair, con gravissime ripercussioni sia dal punto di vista economico che sociale, per l’intera Sardegna ma che per il territorio del nord ovest sarebbero devastanti. Ma anche gli scali di Cagliari e Olbia subirebbero pesanti contraccolpi che non possiamo permetterci di subire”.

“L’addizionale comunale oggi risulta una tassa insostenibile non solo per le compagnie low-cost ma anche per le compagnie aeree che operano tratte in regime di continuità territoriale” continuano i consiglieri comunali.

“Come Regione autonoma abbiamo la possibilità di eliminare totalmente questo inutile balzello, senza particolari costi da parte della Regione, seguendo l’esempio del Friuli Venezia Giulia Abruzzo e Calabria, che non hanno avuto esitazioni ad eliminarlo, sia per le low cost che per le compagnie che operano in regime di continuità territoriale”.

“Inoltre il gettito che rimane in Sardegna su circa 30 milioni di euro di tassa ammonta a poco più di 400.000 euro, una cifra modestissima che sarebbe abbondantemente compensata dai maggiori introiti creati dall’aumento dei passeggeri”.

Sul punto è più volte intervenuto il Consigliere regionale della Lega, Alessandro Sorgia, che a più riprese è intervenuto per la difesa del diritto alla mobilità dei sardi e a tutela della qualità dei servizi resi dalle compagnie aeree, sollecitando la Regione ad un ruolo di regia attiva nella gestione degli scali sardi

“L’auspicio è che questa mozione sia ripresa da quanti più comuni della Sardegna perché facciano pressione sulla Regione e sulla Presidente Todde, espressasi in maniera fredda rispetto alla eliminazione della tassa. Ma occorre fare presto” concludono i consiglieri comunali.