“Centro-destra forte e ben saldo, Forza Italia lavora senza ambiguità per il bene dei territori”

SASSARI – “Chiedere è lecito e rispondere è cortesia, anche alle richieste del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Alghero. Con uno spirito altamente costruttivo e per far ulteriore chiarezza e rimarcare lo spirito dei congressi, voglio ricordare che Forza Italia è e sempre sarà un Partito moderato, di centro destra e non assolutamente estremista. Come si sa “la politica è l’arte del possibile”, dove nella realtà dovrebbero essere sempre presenti coerenza, impegno, onore, fedeltà, ideali e lealtà ed è in questo spirito che noi moderati lavoriamo, per raggiungere gli obiettivi utili al nostro territorio, parlando con tutti per creare dei ponti e non delle dighe. A parere dello scrivente la coalizione del centro destra è ben salda e senza ambiguità, a tutti i livelli, anche nazionali e regionali e come ampiamente dimostrato dagli ottimi interventi fatti dai rappresentati degli alleati, in occasione dei vari congressi cittadini di Forza Italia ad Alghero, Ozieri e specialmente a Sassari, dove si è rimarcato che ciascuno deve svolgere le proprie funzioni, altrimenti saremo un unico partito. Sicuramente una partecipazione così numerosa di moderati, anche di non tesserati, ci fa capire che siamo sulla strada giusta!”.

Piero Maieli, consigliere regionale Forza Italia