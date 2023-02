Successo di Lazza, da Alghero al Festival di Sanremo. Grazie di Delogu

ALGHERO – “Complimenti Lazza! Felici di averti avuto con noi ad Alghero il 30 dicembre e di averti visto meritatamente sul podio a Sanremo”. E’ il Presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, presente al Festival della Canzone Italiana, tramite social, a ribadire, alla luce anche dell’ottimo risultato di uno dei guest, la scelta per il recente Capodanno di Alghero. Oltre l’intramontabile Max Pezzali, la fine del 2022 ha visto sul palco di Piazzale della Pace, il cantante milanese Lazza che, con la sua già hit “Cenere”, ha conquistato il secondo posto nella classifica del Festival di Sanremo. Per Delogu un’importante occasione per allacciare contatti con agenzie e manager per nuove collaborazioni per la programmazione 2023 e 2024 della Riviera del Corallo. Nella “Città dei fiori”, Jacopo Lazzarini, questo il suo nome all’anagrafe, ha raccolto il plauso di critica e pubblico grazie ad un brano di nuova pop-dance caratterizzato da accenni di garage-house e soprattutto da un ritornello molto orecchiabile e catchy. Tutto questo successo dopo essere stato l’artista che ha venduto più di tutti nel 2022 col suo album “Sirio”. “Ancora una conferma della bontà delle scelte riguardanti la programmazione musicale e artistica della Fondazione Alghero che, al netto di possibili migliorie, vedrà anche per la primavera ed estate dell’anno in corso, la proposizione di nomi che possono trovare gradimento nelle diverse fasce di pubblico con l’obiettivo sempre vivo di poter aumentare i flussi turistici, in questo caso specifico, legati alla musica, nomi – chiude Andrea Delogu – che a brevissimo saranno svelati al pubblico in modo da avviare un’adeguata campagna promozionale”