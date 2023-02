Soffia il vento del Centro-Destra, vittoria netta in Lazio e Lombardia

ROMA – “Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia. Un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del Governo”, cosi il premier Giorgia Meloni rispetto alla pesantissima e netta vittoria del Centrodestra alle Regionali di Lazio e Lombardia con Fratelli d’Italia che, nella Regione della Capitale, supera il 30%.

“Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio”. Lo scrive sui social Matteo Salvini commentando i primo exit poll. Il leader della Lega si trova presso la sede del partito a Milano in via Bellerio dove attenderà lo spoglio delle elezioni regionali. A via Bellerio ci sono anche, tra gli altri, il ministro agli Affari regionali e Autonomie Roberto Calderoli e il governatore lombardo Attilio Fontana.