Strada Aeroporto: dopo la luce, ecco le potature: ora cartellonistica e “sveglia” all’Anas

ALGHERO – Non c’è che dire: plauso al Commissario Arru e al sindaco Cacciotto. Dopo alcune segnalazioni, tra cui diversi articoli di Algheronews, finalmente, dopo aver sistemato i pali come da progetto avviato da Pietrino Fois, la scorsa settimana, finalmente, il tratto provinciale della strada per l’Aeroporto è stato illuminato. Non solo. Come indicato sempre da questo quotidiano on-line, sono stati avviati, dal personale Multiss facente capo a Palazzo Sciuti, anche i lavori di potatura di alberate che, come accaduto un paio di weekend addietro, a seguito dei forti venti, avevano visto cadere diversi e grossi rami con importante rischio per gli automobilisti. Interventi attesi da tempo che mettono in ordine un tratto viario importante e soprattutto una cartolina del territorio che merita molto di più ovvero della moderna cartellonistica che indichi la presenza dello scalo, ulteriore illuminazione nei tratti Anas e magari un passaggio pedonale al lato della carreggiata.