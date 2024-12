Strada Aeroporto, finalmente arriva la luce: ora si spera nel marciapiede, cartellonistica e potature

ALGHERO – Non era necessario fare del “giornalismo d’inchiesta” per raggiungere il risultato, ma a quanto pare occorrevano almeno un buon numero di articoli, compreso l’ultimo pubblicato proprio da Algheronews. Ed è così che, dopo essere trascorsi alcuni mesi dall’installazione dei pali, definizione dei collegamenti elettrici e dell’ultimazione dei lavori, finalmente la strada per l’aeroporto sarà illuminata.

Da Palazzo Sciuti giunge l’attesa comunicazione che “alle ore 16.45 nella “Alghero-Aeroporto”, precisamente al Km 4, alla presenza dell’Amministratore straordinario della Città metropolitana di Sassari Orrù, del Sindaco Cacciotto e dell’Assessore dei Lavori Pubblici Marinaro del Comune di Alghero, si procederà all’accensione dell’impianto di illuminazione pubblica lungo la strada di accesso all’Aeroporto di Alghero che interesserà 2,9 chilometri”.

Ottima notizia a cui si spera ne seguiranno altre utili a informare riguardo il posizionamento di un’adeguata segnaletica, orizzontale e verticale, la potatura e messa in sicurezza delle alberate, creazione di passaggi pedonali (almeno un marciapiede al lato della carreggiata) e soprattutto della sistemazione cartellonistica, magari attualizzata, che indichi la presenza dell’aeroporto internazionale di Alghero.

Nella foto la strada per l’aeroporto durante lo scorso weekend