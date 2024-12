“Politica totalmente scollata dalla realtà, ci vediamo in piazza”

ALGHERO – “La Rete Pratobello24 riparte da questo fondamentale interrogativo, alla luce delle ultime

vicende politico/sociali che hanno visto, da un lato la vitalità partecipativa del popolo sardo,

animata dalla risolutezza di tradurre l’elitaria transizione energetica in reale processo di

Giustizia Ambientale e Democrazia Energetica, dall’altro una classe politica totalmente

scollata dalla base e sprezzante della volontà legittimamente espressa da 210.729 mila sardi.

Ai “democraticamente eletti”, non resta che celebrare sterili riti di una democrazia molle, priva

dell’ossatura rappresentativa che essa, per sua stessa natura, dovrebbe possedere. Da dieci

anni, infatti, è in vigore una legge elettorale che sbarra, inesorabilmente, l’ingresso in Consiglio

Regionale a qualunque istanza politica fuori dal controllo del sistema partitico consolidato.

Ilrisultato è che al potere si è insediata una casta politica assolutamente inadatta ad affrontare

i reali problemi della Sardegna, o perché incapace o perché subalterna ad interessi terzi. La

scelta di non discutere la Pratobello24 ci pone, perciò, al cospetto di un’élite chiusa in se

stessa, trincerata nella roccaforte di un palazzo ormai svuotato della rappresentatività

popolare.

È giunta, dunque, l’ora di demolire la gabbia dorata di questo inflessibile apparato: la legge

elettorale sarda. Conforme più a consolidare privilegi da antico regime che a garantire un

sistema democratico.

È giunta l’ora che Cittadini, MovimentiCivici e Organizzazioni Politiche e Sociali facciano fronte

comune per ripristinare una forma di Governo effettivamente rappresentativo della rinnovata

società sarda, più che mai vitale nella pluralità della sua ricchezza e varietà espressiva.

Insieme, possiamo renderci protagonisti di una vera e propria rivoluzione democratica,

creatrice di un Governo DEL Popolo e non al soldo di speculatori, banche d’affari, fondi

d’investimento, multinazionali.

Insieme, possiamo garantire che il fascino, la bellezza e l’unicità del paesaggio naturale,

culturale e identitario sardo possano essere patrimonio inesauribile a beneficio di tutti, oggi e

domani.

Ci vediamo in piazza, ancora un volta, per continuare ad esercitare la democrazia diretta

attraverso la proposta di una Nuova Legge Elettorale di Iniziativa Popolare”.

Pratobello24