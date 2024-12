Spano (PD): “Più fondi a Città Metropolitana e Province ed elezione diretta del presidente”

CAGLIARI – “Garantire risorse stabili e maggiori alle Province e alle Città Metropolitane, le Province, nonostante le difficoltà affrontate, sono un pilastro fondamentale per il nostro territorio. È indispensabile garantire loro risorse adeguate per affrontare i costi delle funzioni fondamentali. Ho ribadito l’importanza di reintrodurre l’elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, per dare nuova forza politica a questi enti e consentire una programmazione di lungo respiro. Ringrazio il Presidente della Commissione Autonomia ed Enti Locali, Salvatore Corrias, per aver richiesto formalmente una mappatura dettagliata dei fabbisogni finanziari degli enti intermedi”.

Antonio Spano, consigliere regionale Partito Democratico