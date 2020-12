Stop Covid, Londra anticipa tutti: via libera al vaccino

ALGHERO – Arriva il vaccino in Europa o meglio in Inghilterra. E’ notizia fi queste ore, infatti, che la Gran Bretagna ha approvato l’uso del vaccino anti-coronavirus della Pfizer-BioNTech che sarà disponibile nel Paese a partire dalla prossima settimana. Il Regno Unito diventa così il primo Paese al mondo ad approvare il vaccino della Pfizer-BioNTech per un uso diffuso. Tutto questo con quasi tre settimane di anticipo rispetto al resto d’Europa e questo grazie a dinamiche più snelle di Londra alla luce pure dell’uscita dall’Ue. E comunque per il Vecchio Continente l’approvazione arriverà entro dicembre e da metà gennaio il vaccino sarà disponibile anche in Italia.