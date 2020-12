Pgs, nuova attività nel mini-basket

ALGHERO – Nuova attività in casa PGS stavolta dedicata alla palla a spicchi. Prende il via la pianificazione della stagione 20/21 Basket, che prevede l’epilogo il 6 giugno 2021 con il concentramento finale al Pala Manchia di Alghero. Tante le categorie ammesse all’adesione dai più piccoli fino all’under 16 sia maschile che femminile. L’adesione è aperta a tutte le ASD e associazioni in genere che praticano attività nel mondo della pallacanestro, le modalità di adesione al circuito e tutte le info le trovate al linkhttps://www.pgssassari.it/junior-league-pgs-giovanili-minibasket/ del nostro portale. L’attività organizzata rientra tra quelle consentite tra le competizionii di interesse nazionale del CONI.

Altre info a pgssassari@tiscali.it e pgsnordsardegna@gmail.com