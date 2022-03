Stand-up comedy al Poco Loco di Alghero

ALGHERO – Tutto pronto ad Alghero per lo show del collettivo Stand-up Comedy Sardegna che torna ad Alghero e sbarca, per la prima volta, al Poco Loco. Domani venerdì 18 Marzo sul palco del rinomato live club della Riviera del Corallo saranno ben 6 i comedian che si alterneranno davanti al microfono. 2 ore di satira senza censura da parte di 6 comici monologhisti tra i più apprezzati e affermati in Sardegna e non solo: Albert Huliselan Canepa, Roberto Lai, Alessandro Atzeni, Samuele Zucca, Massimiliano Puddu e Aurelio Sechi. Tra loro troviamo autori delle pagine satiriche maggiormente cliccate sul web – Lercio.it, Kotiomkin, Prugna, Satiraptus, l’Unione Burda ecc. – e soprattutto volti ormai conosciuti al grande pubblico televisivo grazie alla partecipazione a diversi programmi tv: Battute? su Rai 2, Comedy Central su Sky e Now Tv, Zelig Tv sicuramente i più visti.

Il collettivo Stand-up Comedy Sardegna è attivo ormai da 6 anni, e lavora costantemente su e giù per l’Isola per raggiungere quella rivoluzione nella comicità italiana che è la meta dei comedian. La stand-up comedy arriva in Italia come movimento di nicchia ed, armato soltanto di microfono e senza censure, è stato capace di cambiare davvero il mondo della satira tricolore. Cambiamento che passa anche da Alghero e dal Poco Loco, lo storico club della Riviera del Corallo è stato la casa dei più grandi cabarettisti italiani, alcuni nati in Sardegna hanno mosso i primi passi proprio sul palco di via Gramsci. E ora per la prima volta al Poco Loco sbarca la Stand-Up Comedy, un varo di alta qualità con i comedian sardi più apprezzati.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito, inizia alle ore 22:00 e per il linguaggio usato e i temi trattati è consigliato ad un pubblico maggiore di 16 anni. La Stand-Up Comedy è così: satira schietta, dura e senza censure.