Soru: “Unico avversario Giunta di destra, ma PD e 5 Stelle sono destinati a perdere”

CAGLIARI – Durante l’incontro di domenica a San Gavino Monreale, tappa del ciclo di incontri pubblici “La Sardegna di oggi e del futuro”, il candidato Presidente ha parlato dell’avvicinarsi alla scadenza elettorale: «L’avversaria da battere è questa Giunta disastrosa di destra. Occorre mettere definitivamente da parte questi 5 anni. Mi sono candidato perché i 5Stelle e PD sono destinati a perdere. Stiamo da mesi girando la Sardegna per raccontare un progetto chiaro, altro che populismo. Siamo nella concretezza dei fatti, nella comprensione dei problemi e nella proposta di soluzioni, per ogni settore e territorio. Chiediamo un voto utile per mandare a casa questa amministrazione inefficiente che ha

paralizzato l’intera Sardegna. Mi rivolgo alle persone che in passato hanno votato per il PD, i 5Stelle

e anche per il centro destra, e soprattutto a tutte quelle persone che non sono andate a votare. Torniamo a sperare, a mobilitarci per un progetto comune».

Il candidato Presidente ha illustrato vari temi del programma per il

governo della Sardegna nei prossimi 5 anni, tra cui scuola e istruzione,

transizione digitale, amministrazione regionale. Ha anche precisato

riguardo alla sua proprietà a Funtanazza, la vecchia colonia per i figli

dei minatori nel comune di Arbus: «Abbiamo provveduto in questo ultimo

anno ad aggiornare il progetto secondo le nuove previsioni del Puc del

comune di Arbus e le osservazioni della Soprintendenza, ormai il

progetto è pronto per l’approvazione e l’avvio degli investimenti. Visto

il mio rinnovato impegno politico, ho deciso di cedere la proprietà in

maniera da evitare qualsiasi conflitto di interessi così da avviare le

necessarie attività di sviluppo e promozione di questo territorio e

delle aree minerarie dismesse».

Prosegue il candidato Presidente: «Possiamo immaginare uno sviluppo

turistico nuovo e più adatto ai tempi che viviamo, anche a vocazione

naturalistica. Sono convinto che anche in questo territorio abbiamo

bisogno di servizi alberghieri, non di seconde case, riusi e recupero

del patrimonio esistente prima di nuove colate di cemento. Durante la

mia Giunta avevamo messo a bando diversi vecchi edifici del patrimonio

minerario con l’obiettivo di recuperarli, ora bisogna riprendere in mano

quei progetti, attualizzarli e fare nuovi bandi. Gli investimenti

privati possono dare oggi un senso anche a tutti gli investimenti

pubblici e creare al contempo posti di lavoro stabili».